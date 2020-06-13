Bahçesinde gizlediği keneviri 'Dark' buldu
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Dark' ile bahçede yaptığı aramada 60 kök kenevir ele geçirildi.
13.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:34
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Dark' ile bahçede yaptığı aramada 60 kök kenevir ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle operasyon düzenledi. R.S.'nin evine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Dark' ile bahçede arama yapıldı. Bahçede ekili 60 kök kenevir ele geçirilirken, R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA