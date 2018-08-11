Bahçesinde Denemek İçin Başladı 1 Ton Karpuz Üretti

Eynesil ilçesinde denemek için karpuz yetiştiriciliğine başlayan Aziz Cebeci 1 tonluk üretime ulaştı.

Boztepe Mahallesi'ndeki bahçesinde hobi amaçlı karpuz yetiştiren Cebeci beklediğinden fazla verim aldı. Cebeci'nin yetiştirdiği her bir karpuz yaklaşık 20 kilograma ulaştı.

Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'da bir arkadaşının karpuz tarlasından esinlenerek üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Evinin önündeki tarlada çeşitli sebzelerin yanı sıra karpuz yetiştirmeye başladığını aktaran Cebeci, şunları kaydetti:

"Bu yıl her biri 15-20 kilogram arasında karpuz yetişti. Bu yıl 1 ton yetiştirdim, yerim büyük olsa tonlarca karpuz yetiştiririm. Tarlamda karpuz ve diğer sebzeleri yetiştirirken hiçbir zaman ilaç ve suni gübre kullanmadım. Her şey doğal ve organik olarak yetişiyor. Yetiştirdiğim karpuzların büyük bir kısmını komşularıma ve akrabalarımı dağıtıyorum. Arada sattıklarım da oluyor. Yeri müsait olanlar bölgemizde karpuz yetiştirerek satabilirler. Özellikle gençlere tavsiye ediyorum."