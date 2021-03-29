Bahçesinde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor
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Bahçesinde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Bahçesinde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor

Serik ilçesinde bir vatandaş, nar bahçesinde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü parlak taşına incelenmesini istedi.

Serik ilçesinde bir vatandaş, nar bahçesinde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü parlak taşına incelenmesini istedi.

Karadayı Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Kesme, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce nar bahçesinde çalıştığı sırada bir ağacın altında parlak bir taş gördüğünü söyledi.

Taşı bahçenin dışına atmak istediği sırada normal bir taşa benzemediğini fark ettiğini anlatan Kesme, "Televizyonda uzay taşına ilişkin bir haber izlemiştim. Bu taşın da farklı olduğunu görünce eve getirdim. Çok ağır bir taş. Göktaşı olabilir. İncelenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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