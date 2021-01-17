Bahçesinde 6.5 kilo ağırlığında turp yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bahçesinde 6.5 kilo ağırlığında turp yetiştirdi

17.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:40
Bahçesinde 6.5 kilo ağırlığında turp yetiştirdi

ADANA'nın Kozan ilçesinde çiftçi Mustafa Bolat'ın bahçesinde hasat edilen 6.5 kilo ağırlığındaki turp dikkat çekti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde çiftçi Mustafa Bolat'ın bahçesinde hasat edilen 6.5 kilo ağırlığındaki turp dikkat çekti.

İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Bolat, bahçesinde yetiştirdiği turpların genelini bir süre önce hasat ettikten sonra turplardan birinin uzun süre çürümediğini fark etti. Topraktan çektiği turpu tartan Bolat, 6.5 kilo olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Turpun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan Bolat, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesinde 6.5 kilo ağırlığında turp yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:42:39. #1.15#
title