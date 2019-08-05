Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Samsun'da bahçesinde ekili 22 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.Ş.'nin tarlasında dişi Hint keneviri bitkisi ekili olduğu ihbarı üzerine söz konusu bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 22 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ş. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA