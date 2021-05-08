BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ
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BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 16 ton çöpü evinin bahçesinde biriktirdi.

Tuzla'da bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 16 ton çöpü evinin bahçesinde biriktirdi. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, vatandaşların şikayeti üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Biriktirdiği çöplerin alınmasına çok üzülen vatandaş, ekiplerin çalışmasını gözleri dolarak izledi.

Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerinden topladığı yaklaşık 16 ton ağırlığındaki çöpleri, evinin bahçesine taşıdı. Vatandaşların Tuzla Belediyesi'ni arayarak şikayet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen yaklaşık 16 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ton çöpü bahçesine toplayan vatandaş, çöplerin temizlenmesini gözleri dolarak izledi.

'ÇEVREDEN BULDUĞU ÇÖPLERİ GETİREREK BAHÇESİNE YIĞIYOR'

Çöp dolu bahçeye gelerek incelemelerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ramazan Çavdar,? Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşımız var. Burada ailesi ile yaşıyor. Ancak, kendisinin çöp toplama hastalığı var. Çevreden bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor. Bu çöpler kokmaya başlayınca buradaki vatandaşlardan tarafımıza şikayetler geliyor. Biz de bu şikayetlere istinaden yaptığımız denetimde buranın olumsuzluk teşkil ettiğini tespit ettik. Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile organize bir şekilde çöp evi boşaltıyoruz? dedi.

BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ
BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ
BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ
BAHÇESİNDE 16 TON ÇÖP BİRİKTİREN VATANDAŞ, ÇÖPLERİN TOPLANMASINI GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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