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Bahçeşehirli öğrenciler madalyalara ambargo koydu

Bahçeşehirli öğrenciler madalyalara ambargo koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Okul sporları yüzme yarışmalarında Özel Düzce Bahçeşehir Koleji sporcuları madalyaları toplayarak birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı.

DÜZCE (İHA) - Okul sporları yüzme yarışmalarında Özel Düzce Bahçeşehir Koleji sporcuları madalyaları toplayarak birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında yapılan okul sporları turnuvalarından yüzmede Özel Düzce Bahçeşehir Koleji sporcuları havuzda fırtına gibi esti. Okulun yüzme sporcuları Alper Yıldız; 200 metre kelebek, 200 metre karışık, 200 metre serbest, 400 metre serbest stilde il birincisi olurken, Ali Efe Tanrısever; 50 metre sırt, 50 metre kurbağa, 100 metre kurbağa, 200 metre kurbağa stilinde il birincisi oldu.

Özel Düzce Bahçeşehir Koleji yönetimi de başarılı sporcularını tebrik etti. - DÜZCE

Bahçeşehirli öğrenciler madalyalara ambargo koydu

Bahçeşehirli öğrenciler madalyalara ambargo koydu

Bahçeşehirli öğrenciler madalyalara ambargo koydu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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