Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi - Haberler
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Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

Özel Düzce Bahçeşehir Koleji öğrencileri farkındalık oluşturdu.

DÜZCE (İHA) - Özel Düzce Bahçeşehir Koleji öğrencileri farkındalık oluşturdu. Öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle öğle yemeklerini gözleri kapalı yediler, tekerlekli sandalyede basketbol oynadılar.

Düzce Bahçeşehir Koleji Değerler Eğitimi kapsamında "Farklılıklara Saygı" temasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri görme engellileri anlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğle yemeklerini gözleri kapalı şekilde yediler.

Liseli öğrenciler ise tekerlekli sandalye ile basketbol oynadılar. - DÜZCE

Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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