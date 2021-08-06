Bahçeşehir yangın var mı? Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika

Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de yangın var mı? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika