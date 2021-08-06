Bahçeşehir yangın var mı? Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika
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Bahçeşehir yangın var mı? Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika

Bahçeşehir yangın var mı? Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika
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Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de yangın var mı? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika

Son dönemde artan ve ülkemizin ciğerlerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Birçok kişi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili olarak arama yapmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen şehirler arasında Bahçeşehir yer almakta. Bahçeşehir'de yangın olup, olmadığı ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarının devam edip, etmediği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAHÇEŞEHİR YANGIN VAR MI?

Esenyurt'ta bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Yoğun duman çevre ilçelerden göründü. Yangın binayı tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Bahçeşehir'de şuan için yangın bulunmamakta.

BAHÇEŞEHİR'DE DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?

Şuan için Bahçeşehir'de yangın bulunmamaktadır. Esenyurt'ta devam eden yangın bulunmakta.

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Bahçeşehir yangın var mı? Bahçeşehir'de yangın mı var? Bahçeşehir'de devam eden yangın var mı? Bahçeşehir yangın son dakika - Haberler
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