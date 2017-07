Bahçeşehir Üniversitesini Birincilik ve Üçüncülük Dereceleriyle Bitiren Azerbaycanlı Kardeşlere...

Bahçeşehir Üniversitesi(BAU)'ni birinci ve üçüncü olarak bitiren Azerbaycanlı kardeşler Bakü'de büyük ilgi gördü.



BAU'nu 2016-2017 akademik yılında birincilikle ve üçüncülükle bitiren Azerbaycanlı mezunlar, Günel ve Xeyrense Musayeva kardeşlerin başarıları ile ilgili başkent Bakü'de basın toplantısı yapıldı.



Basın toplantısına BAU birincisi, "Altın beyin" ödülünün sahibi Günel Musayeva, üniversite üçüncüsü Xeyrense Musayeva ile birlikte, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Çakır ve Uluslararası Ofis Direktörü Erbay Şirin de katıldı.



Sözlerine yakın zamanda Ermeniler tarafından katledilen Zehra bebek için Azerbaycan'a ve Türk dünyasına baş sağlığı dileyerek başlayan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın,"Bu bizi bir kez daha yaraladı. Nefretle ve şiddetle kınıyoruz bu olayı. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız. Yaralı olanlara Allahtan şifa diliyorum" dedi.



Türk dünyası için yetişiyorlar



Günel ve Xeyrense Musayeva kardeşlerin BAU'ya tam burslu olarak başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Şenay,"Kendileri çok yetenekli olduklarını ve başarılarını ancak çalışmayla elde edebileceklerini ispatladılar. Bu gençlerden, bu kardeşlerden gurur duyuyoruz. Gelecekte imkan verildiği zaman daha nice Günel ve Xeyrense'ler çıkacaktır bu millet içerisinden. Bunlar sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için yetişiyorlar" şeklinde konuştu.



Hedeflerinin dünyanın her yerinde çalışabilecek insanlar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şenay,"Öyle insanlar yetiştirmeliyiz ki dünyanın her yerinde çalışabilsin. Her yerinde bizi şerefiyle, şanıyla temsil edebilsin. Geldiğimiz noktada dünyada 5 tane Bahçeşehir Üniversitesi var. 106 ülkeden 3200 uluslararası öğrencimiz var. Baktığımızda sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük eğitim kurumuyuz. Vakıf Üniversitesi olduğundan başarılı öğrencilere imkan sağlanmaktadır. Bu yapısıyla Türkiye'de en yüksek burslluk oranı olan Bahçeşehir Üniversitesi'dir. En çok öğrenci aldığımız ülkelerin başında Azerbaycan geliyor. Azerbaycan'da üniversiteye giriş sınavında 650 puan üzeri puan toplayan öğrencilere burs vermek istiyoruz. Bunlar çok önemli çünkü aşağıdan gelecek nesille örnek olacaklar. Gelecekte iki ülke arasında en güzel birliktelikler eğitim yolu ile kurulur. Dünyada bilinen bir yüksek öğretimde Türk markası oluşturmak istiyoruz. Bu hem Azerbaycan için hem de diğer Türk dünyası içince çok önemlidir" dedi.



Günel ve Xeyrense Musayeva kardeşler konferansta başarılarının sırlarını paylaştı.



BAU'nu 3. olarak bitirmesini küçük bir başarı olarak kabul edeceğini belirten Xeyrense Museyeva,"Yolumuz daha bitmedi ve devam ediyoruz. Biz eğitimimize devam etmeyi planlıyoruz. Bence asıl başarı bu yolda devam etmektir. Her bir Azerbaycan genci bu yolda ilerlemeli, kendini geliştirmeli, düşüncelerini eğitime odaklamalı ki globalleşen dünyada vatanımıza, milletimize, devletimize ve dünyamıza faydalı bir insan olsun" ifadelerini kullandı.



Günel Musayeva, "İnsan bir başarıyı elde etmek istiyorsa ilk olarak azimle, iradeyle çalışmalı ve kendisine karşı dürüst olmalıdır. Genetik faktörler, şans ve diğer unsurlar önemlidir ancak insan isteklerine ulaşmak için çalışmalıdır" diye konuştu.



Günel Museyeva üniversiteyi birinci, kardeşi Xeyrense Museyeva ise üniversiteyi üçüncü olarak tamamladı.



Toplantının sonunca Günel Museyeva ve Xeyrense Museyeva kardeşlere BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın tarafından yüksek lisans için burs belgeleri verildi. - BAKÜ