Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti - Haberler
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Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Yücel, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ile bir süre görüştü.

Kaleci Okan Kocuk ile de bir araya gelen Yücel, gösterdiği performanstan dolayı kendisini tebrik etti.

Yücel, kalan haftalar için başarı dileğini ilettiği Okan Kocuk'a ziyaret anısına içerisinde duanın yazılı olduğu altın kolye hediye etti.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Bahçeşehir Üniversitesi, Hakan Karaahmet, Enver Yücel, Giresunspor, Güncel, Haber

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