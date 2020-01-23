Bahçeşehir Üniversitesi geleceğin eğitim teknolojilerini Londra'da tanıttı

23.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:26

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bilimsel altyapısıyla Bahçeşehir Koleji tarafından üretilen teknolojik ürünler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da tanıtıldı.

Bu yıl 146 ülkeden 800'ü aşkın şirketin katıldığı ve 1985 yılından bu yana düzenlenen eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, Bahçeşehir Üniversitesi bilim insanları liderliğinde Bahçeşehir Kolejleri teknoloji birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel gibi teknolojik ürünler ile yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Metodbox fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Lise öğrencilerinin başarısı Uzak Doğu'ya örnek oldu

Fuarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Bu fuarı 10-15 yıldır yakından takip ediyorduk. Ama son iki senenin bizim için çok ayrı bir yeri var. Çünkü artık kendi ürünlerimizi Ar-Ge departmanımız ve öğretmenlerimizle ürettik ve burada bunları tanıtma, anlatma ve ihraç etme fırsatı bulduk." dedi.

Fuarda tanıtılan ürünlerde Bahçeşehir eğitim kurumlarından yüzde yüz burslu okuyan öğrencilerin de imzası olduğunu anlatan Yücel, lise öğrencilerinin ürettiği "Otomatik Paket Raporlama Sistemi" hakkında da bilgi verdi.

Yücel hava sıcaklığı, yükseklik, coğrafi konum gibi pek çok veriyi toplama yeteneğine sahip küçük elektronik devrenin, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bilgilerini, hatta edebiyatı da kullanarak eriştiği başarıya önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Lise düzeyinde öğrencilerin sergilediği başarının, ileri yaşlarda imza atacakları daha büyük işlerin de habercisi sayılması gerektiğini belirten Yüce, "Bize özellikle uzak doğudan okullar geliyor. Bize 'STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimini nasıl bu şekilde ürünleştirdiniz? Müfredatınızı nasıl geliştirdiniz?' diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla "nokta atışı" öğrenme

Fuarda sergiledikleri bir diğer ürünün de "Metodbox" adlı yapay zeka temelli öğrenme platformu olduğunu belirten Yücel, platformun Bahçeşehir eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri katkısı ve Ankara Teknopark'ta 3 yıllık bir çalışma yürüten 40'a yakın yazılımcının imzasını taşıdığını kaydetti.

Platformun, öğrencilere bir konudaki eksikliklerini nasıl giderebilecekleri konusunda detaylı bir şekilde yönlendirdiğini anlatan Yücel, şunları söyledi:

"Eskiden sınava girerdik, 'Matematiğin zayıf, sen matematik çalış' denilirdi. Matematik çalış da, matematiğin alt kırılımlarında yüzlerce konu var. İlerlemek mümkün değildi. Bu platformla nokta atışı teşhis ve nokta atışı tedavi imkanına kavuşuluyor."

Yücel, Metodbox platformunun da özellikle Türkiye gibi sınav yoğunluğu çok olan başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere uzak doğu ülkelerinden rağbet gördüğünü anlattı.

BETT fuarında Türkiye'yi temsilen yer almanın kendileri için önemine de işaret eden Yücel, "Bir tarafımızda Google, diğer tarafımızda Microsoft varken, ürünlerimizi burada tanıtmak ve ihraç etmeye çalışmak hakikaten gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Takip eden değil, takip edilen olmak istiyoruz"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de BETT'in dünyanın önemli eğitim kurumlarını bir araya getiren bir fuar olduğunu belirterek, "Burada özellikle eğitim teknolojisi alanında en son gelişmeler paylaşılır. Biz de eğitimde geldiğimiz noktayı gösterebileceğimiz bir stant açmak istedik." diye konuştu.

Fuarda üniversite öğrencilerini ve hocalarının geliştirdiği, patenti alınmış ve şirketleşmiş ürünleri sergilediklerini anlatan Karadeniz, "Artık takip eden değil, takip edilen olmak istiyoruz. Üniversitemizdeki Ar-Ge'yi ve geliştirilen her türlü ürün ve hizmeti dünyaya açmak istiyoruz. Gençlerimizin bu konuda çok iyi olduğunu ben biliyorum. Hocalarımızın da yaptığı mentorlukla şu anda Londra'da Türkiye'yi temsil eden tek üniversiteyiz, bundan da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz, BAU'nun fuarda küresel, nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir eğitimi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Türkiye'de ve tüm dünyada nasıl uyguladığını örnekleriyle fuardaki binlerce uluslararası katılımcıyla paylaştığını sözlerine ekledi.

Yücel ve Karadeniz, fuar kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim oturumunda da konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA