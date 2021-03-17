Bahçeşehir Üniversitesi Esports CS: GO kadrosu için oyuncular arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçeşehir Üniversitesi Esports CS: GO kadrosu için oyuncular arıyor

17.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:23
Bahçeşehir Üniversitesi Esports CS: GO kadrosu için oyuncular arıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Esports Kulübü, (BAUeSports) BAU Raiders adı altındaki CS: GO takımı için oyuncu arayışında!

Bahçeşehir Üniversitesi Esports Kulübü CS: GO takımı için oyuncu alımına başladı. BAU Esports BAU Raiders adıyla mücadele edecek olan CS: GO kadrosu için oyuncu alımı yapılacağı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, 1v3 kaldığında bileğine güvenerek clutch atabilecek CS: GO oyuncuları aradıklarını söylediler. Profesyonel arenada mücadele etmek için başvuracak olan oyuncular için ise bazı kriterler belirlediler.

BAU Esports CS: GO takımında oynamak isteyen oyuncuların güçlü bir iletişime sahip olması aranan kriterler arasında. BAU Raiders kadrosuna katılması istenen oyuncunun Entry Fragger rolünde oynayabilmesi de gerekiyor. Son olarak Faceit'te 10 Level olması ve tecrübeli olması oyuncu alımında önemli rol oynuyor.

Sizde BAU Esports'u turnuvalarda başarıyla temsil etmek istiyorsanız tıklayarak başvuru linkine ulaşabilirsiniz. Önemli bir dipnot ekleyelim: BAU Raiders CS: GO takımında oynamak isteyen oyuncuların Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olması gerekiyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Deniz Türüç Mesut Bakkal Ünal Karaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Üniversitesi Esports CS: GO kadrosu için oyuncular arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:25:10. #1.15#
title