BAHÇEŞEHİR TEM'DE ARAÇ TAKLA ATTI, TRAFİK KİLİTLENDİ
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BAHÇEŞEHİR TEM'DE ARAÇ TAKLA ATTI, TRAFİK KİLİTLENDİ

BAHÇEŞEHİR TEM'DE ARAÇ TAKLA ATTI, TRAFİK KİLİTLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde önündeki araca çarpan araç takla attı.

Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde önündeki araca çarpan araç takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken TEM'de her iki yönde de trafik kilitlendi.

Kaza 13.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NJ 2052 plakalı Mürsel Çöl yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önünde seyir eden 34 PV 9627 plakalı Uğur Güven yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çöl'ün kullandığı araç takla atarak 34 KB 5172 plakalı Mustafa Şimşek yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Mürsel Çöl yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu her istikamette trafik kilitlendi. Trafik durma noktasına gelirken, sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Görüntü dökümü: -----------------Kaza yerinden görüntü-Kazaya karışan araçlardan görüntü-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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