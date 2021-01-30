Bahçeşehir Stadyumu'nda kuvvetli yağış önlemi
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Bahçeşehir Stadyumu'nda kuvvetli yağış önlemi

30.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:31
Bahçeşehir Stadyumu'nda kuvvetli yağış önlemi

AYTEMİZ Alanyaspor'un bugün Sivasspor ile karşılaşacağı Süper Lig mücadelesi öncesinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda şiddetli dolu ve yağış ihtimaline karşı önlem alındı.

AYTEMİZ Alanyaspor'un bugün Sivasspor ile karşılaşacağı Süper Lig mücadelesi öncesinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda şiddetli dolu ve yağış ihtimaline karşı önlem alındı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün meteorolojik uyarısı üzerine Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un bugün 22. haftada Demir Grup Sivasspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı çimlerin zarar görmemesi ve müsabakanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önlemler alındı.Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre çok kuvvetli yağış beklenmesi sebebiyle, meydana gelebilecek dolu ve kuvvetli yağış gibi olumsuzluklardan çimlerin etkilenmemesi için Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından üzeri sera naylonları ile kapatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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