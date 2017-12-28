Bahçeşehir Okulu Voleybol Şampiyonlarından Başkan Yücel'e Ziyaret

Antalya Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Antalya şampiyonu olan Bahçeşehir Okulları Voleybol takımı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.



Ziyarete okul müdürleri Sibel Arıkan, Metin Altun ve antrenörleri Murat Akar ile birlikte gelen öğrenciler, "Antrenörümüz, ailemiz, arkadaşlarımız ve sizlerin desteği ile buralara geldik. İnşallah daha da ileriye giderek yeni başarılar kazanacağız" dediler.



Öğrencilerin kupa başarısını kutlayan Başkan Yücel, "Her zaman gençlerimizin başarısı için çalışıyoruz. Kendilerini her türlü spor dalında yetiştirebilmeleri için belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA