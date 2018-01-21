Bahçeşehir Kolejinden Gaziantep'e yeni kampüs müjdesi

GAZİANTEP - Bahçeşehir Okulları velilere Gaziantep'te yeni kampus ile fen ve teknoloji lisesini açılacağının müjdesini verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir okullarının eğitimi hakkında velilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep'te açılacak yeni kampüs ile ilgili bilgi veren Yücel, yeni bir kampüsün inşaatına başladıklarını haziran ayında bitirmeyi amaçladıklarını söyledi. Tür olarak Fen ve Teknoloji lisesini Gaziantep'e açacaklarını belirtti.

Gaziantep'e yeni kampüs

Gaziantep'te yeni bir kampüs açacaklarını belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ender Yücel, "Gaziantep'e 10 yıl önce Bahçeşehir kolejini açarak geldik.şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir kampüsün inşaatına başladık. Haziran ayı içerisinde de bitireceğiz. 55 milyon TL değerinde bir yatırımdır. Bin 500 kapasiteli yeni bir okul olacak. Bu okul bölgenin en donanımlı en mükemmel okulu olacak" dedi.

Fen ve Teknoloji lisesi açılacak

Gaziantep'e tür olarak Fen ve Teknoloji lisesi de açacaklarını ifade eden Yücel, "Tür olarak Fen ve Teknoloji Lisesini açacağız. Stem kültür ve anlayışıyla eğitim ve öğretim yapan Fen ve Teknoloji liselerini Gaziantep'i de ilave etmiş oluyoruz. Biz Türkiye'nin her köşesine kaliteli eğitimi götürme Gayretindeyiz. Çünkü her çocuğun kaliteli eğitimi almaya hakkı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Programa, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir koleji Gaziantep Kampüsü müdiresi Selda Şener, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve veliler katıldı.