Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

26.10.2019 23:38

Bahçeşehir Koleji, ABD'nin eğitim üssü Boston'da eğitim ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katıldı.

Harvard, IBM, Microsoft, Amazon, Google ve Facebook gibi dünya devlerini bir araya getiren ve bu yıl Cambridge İnovasyon Enstitüsü tarafından 4'üncü kez düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'na çok sayıda ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in tek Türk konuşmacı olarak yer aldığı dünyanın en büyük yapay zeka konferansına, Türkiye'den katılan tek K12 eğitim kurumu da Bahçeşehir Koleji oldu.

Amazon'un yöneticilerinden Wilfred Justin, IBM'den Pin-Yu Chen ile MIT'den Dr. Alex Sandy Pentland'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Yücel, Türkiye'de yaptıkları yapay zeka çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz"

Yücel, "Eğitimde yapay zekayı geliştirmek lazım. Eğer bu sektörle uğraşan insanlar bunu değiştirirse işte o zaman eğitimde biz devrim yapmış oluruz. Çünkü, eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz. Çalıştığımız yapay zeka sektörlerine bakın, her alanda kişiye özgü hizmet vermektedirler." dedi.

"Eğer kişiselleştirilmiş bir eğitim yapamazsak, değiştirdiğimiz sektörlere öğrenci ve insan yetiştiremeyiz." ifadesini kullanan Yücel, "Bunu da yapamazsak o zaman adil ve eşit dünyadaki dağılımı sağlayamayız. Türkiye'de uyguladığımız sistemi 6 ay zarfında dünyaya açacağız." diye konuştu.

Yapay zeka okur yazarlığı anlatıldı

Konferansa, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük yöneticileri, okul müdürleri ve kurucu temsilcileri de katıldı.

Programda, Dağ'ın açılışını yaptığı ve Bahçeşehir Koleji Yapay Zeka Okur Yazarlığı Programı'nın anlatıldığı bir eğitim paneli gerçekleştirdi.

Dağ, buradaki konuşmasında, "(Öğrenme parmak izi kadar özeldir.) diyoruz. Bahçeşehir Kolejinde öğretmenlerimizin değerlendirmeleriyle öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz. Şimdi yapay zeka temelli kişiselleştirilmiş dijital eğitim platformu ile işin içine yapay zekayı da dahil ediyoruz." dedi.

Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Burak Gencay da Bahçeşehir Koleji Yapay Zeka Okur Yazarlığı Programı'na ilişkin bilgi verdi.

BK Mobil'in Kurucu Ortağı İsrafil Dilmeç de Bahçeşehir Koleji öğrencileri için hayata geçirilen yapay zeka tabanlı dijital uygulama Metodbox'u anlattı.

Bahçeşehir Koleji yöneticileri, panelin ardından BAU Global çatısı altında eğitim verecek BAU Boston'ın açılışına katıldı.

Kaynak: AA