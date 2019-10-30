Bahçeşehir Koleji yöneticileri "Dünya Yapay Zeka Konferansı"na katıldı

30.10.2019 18:12

Türkiye'de Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimi uygulayan ilk K12 eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, yapay zeka alanındaki son gelişmeleri takip etmek üzere dünyanın en büyük yapay zeka konferansı olarak kabul edilen AIWorld Conference'a (Dünya Yapay Zeka Konferansı) katıldı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Harvard, IBM, Microsoft, Amazon, Google, Facebook gibi dünya devlerini bir araya getiren ve bu yıl Cambridge İnovasyon Enstitüsü tarafından 4. kez düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'na dünyanın ve Amerika'nın çeşitli bölgelerinden 3 bin kişi katıldı. Yapay zekanın uygulamadaki durumlarına odaklanıldığı, yapay zeka çözümlemeleri ve ağ iletişim ve iş geliştirme fırsatlarının sunulduğu konferansa, dünya yapay zeka piyasasını elinde tutan firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 250 konuşmacı katıldı. Amazon'un yöneticilerinden Wilfred Justin, IBM'den Pin-Yu Chen ile MIT'den "Yüzyılı şekillendiren 100 Amerikalıdan biri" ve dünyanın en etkili 7 veri bilimcisinden biri olan Dr. Alex Sandy Pentland'ın da konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel de Türkiye'den konuşma yapan ilk ve tek kişi olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUEK Başkanı Yücel, eğitim sektörünün geleneksel bir yapıda olduğunu belirterek, "Eğitimde yapay zekayı geliştirmek lazım. Eğer bu sektörle uğraşan insanlar bunu değiştirirse işte o zaman eğitimde biz devrim yapmış oluruz. Çünkü, eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz. Çalıştığımız yapay zeka sektörlerine bakın, her alanda kişiye özgü hizmet vermektedirler. O zaman bütün bu işin başlangıcında kişiye özgü öğretim yapmamız lazım. Eğer kişiselleştirilmiş bir eğitim yapamazsak, değiştirdiğimiz sektörlere öğrenci ve insan yetiştiremeyiz. Bunu da yapamazsak o zaman adil ve eşit dünyadaki dağılımı sağlayamayız. Ben bir eğitimciyim. 10 yıldır eğitimin kişiselleştirmesiyle ilgili grubum ve arkadaşlarım çalışıyor. Önemli mesafeler katettik. 2 yılda yapay zeka temelli öğretime geçtik. Bu sistem, öğrencilerin neden anlamadığını tespit edecek ve daha iyi anlayabilmeleri için onlara yanıtlar verecek durama gelecektir. Şu anda sadece ülkemiz Türkiye'de uygulanan sistemi, 6 ay zarfında bütün dünyaya açacağız. Arkadaşlarımın bu alanda çalışabilmesi için çok verimli olması lazım." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da yapay zeka teknolojilerinin yakın ve uzak gelecekte oyunun kurallarını değiştireceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu nedenle yapay zeka ve gelecek konuşuyorsak eğitimde karşılığını konuşmamak çok eksik olur. Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi yapay zeka temelli mesleklerin yükseleceği, yapay zeka kullanımının hayatın her alanında görünür olacağı bir geleceğe hazırlamak için erken yaşlardan itibaren Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimi vermenin önemine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'de Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimi uygulayan ilk K12 eğitim kurumuyuz. 'Öğrenme parmak izi kadar özeldir' diyoruz. Bahçeşehir Kolejinde öğretmenlerimizin değerlendirmeleriyle öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz. Türkiye'de yıllardır öncülüğünü yaptığımız, Kişiye Özgü Öğretim Modeli, okullarımızdaki başarının en önemli kaynaklarından biridir. Şimdi yapay zeka temelli kişiselleştirilmiş dijital eğitim platformu ile işin içine yapay zekayı da dahil ediyoruz."

Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitiminin ele alındığı panele, Boston Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden James Tracy de katıldı. Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Burak Gencay, Bahçeşehir Kolejinin Yapay Zeka Okuryazarlığı ile ilgili müfredatını anlatırken BK Mobil'in Kurucu Ortağı İsrafil Dilmeç de Bahçeşehir Koleji öğrencileri için hayata geçirilen yapay zeka tabanlı dijital uygulama Metodbox'un özelliklerini aktardı.

Dünya Yapay Zeka Konferansı kapsamında düzenlenen eğitim panelinin ardından Bahçeşehir Koleji yöneticilerinden oluşan heyet, BAU Global çatısı altında eğitim öğrenim verecek BAU Boston'ın açılışına katıldı.

Kaynak: AA