Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak
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Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak

Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ataşehir'deki 13 bin 800 kişilik salon, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak - Haberler Spor
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