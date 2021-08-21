Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ataşehir'deki 13 bin 800 kişilik salon, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay