Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak

AA, Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

İki takımın da çeyrek finale yükselmeyi garantilediği grupta Bahçeşehir Koleji, oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Bir maçı eksik olan Avtodor Saratov ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Grupta iki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı Avtodor Saratov, 75-70'lik skorla kazanmıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Rusya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title