Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Sporting ile karşılaşacak
AA - Hilmi Sever - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Portekiz'in Sporting ekibine konuk olacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Portekiz'in Sporting ekibine konuk olacak.
Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 16 Mart Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
İki maç sonunda turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak.
AA / Hilmi Sever - Spor