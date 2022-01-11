Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Avtodor Saratov ile karşılaşacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile karşılaşacak.
Saratov kentindeki Kristall Arena'da yapılacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.
İlk turda mücadele ettiği E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci turda yer aldığı L Grubu'nda da ilk 2 maçından galibiyetle ayrıldı.
L Grubu'ndaki ilk 2 maçını kazanan Avtodor Saratov, puan durumunda Bahçeşehir Koleji'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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