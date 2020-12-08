Bahçeşehir Koleji, ULEB Avrupa Kupası'nda Partizan Nis'le deplasmanda karşılaşacak
08.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:26
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak.
Stark Arena'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabilen Bahçeşehir Koleji, son sırada bulunuyor.
Partizan Nis ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan