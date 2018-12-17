Bahçeşehir Koleji, Sivasspor'un stadına adını verdi

SİVAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Bahçeşehir Koleji arasında 4 Eylül Stadyumu'nun isim haklarıyla ilgili imzalanan 1,5 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla stadın adı 'Bahçeşir Koleji Sivas 4 Eylül' oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig maçlarının oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli 4 Eylül Stadyumu'nun isim haklarıyla ilgili Sivasspor Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Koleji ile anlaştı. Statta gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Sivas'ın ortak paydası olan Sivasspor'umuza bundan sonra Bahçeşehir Koleji'nin destekleri olacak. Dolayısıyla eğitim yönünün sportif tarafı da takdire şayandır. Sivaslılar olaylara farklı bakabilir ama en ortak noktaları da Sivasspor'dur. En ortak noktasına Bahçeşehir Koleji'nin desteği, sponsorluk anlaşması çok güzel oldu" dedi.

"Stadımızın Bahçeşehir Koleji ile anılması gurur verici"

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise "Bizim için özel bir gün. Özellikle ülkemizin ekonomik zorluklar içerisinde geçtiği bu dönemde Türk futboluna desteklerinden dolayı Bahçeşehir Koleji'ne teşekkür etmek lazım. Önümüzdeki dönemde Ziraat Türkiye Kupası finali de bu statta gerçekleşecek. Stadımızın da bir takım eksiklikleri söz konusu, bu işbirliğiyle Türkiye'ye ve Sivas'a layık bir kupa finali oynatmayı düşünüyoruz. Burada da Bahçeşehir Koleji'nin desteklerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla bu stat TOKİ tarafından oluşturuldu. Bu güzel eser Sivas'a çok büyük katkıda bulundu. Stadımızın bundan sonra Bahçeşehir Koleji ile anılması bize ayrıca gurur veriyor" diye konuştu.

"Okul açtığımız ilin tüm değerlerini sahipleniyoruz"

Sanatı ve sporu eğitimden ayırmadıklarını ifade den Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Robotik diyoruz, kodlama diyoruz, gençlerimizi teknoloji ile iç içe sokuyoruz. Bizim için değişmeyen tek bir şey var. Bizler hiçbir kurumumuzda sanatı ve sporu eğitimden ayırmıyoruz. Hatta bunları birbirinin bileşeni olarak görüyoruz. Bundan yola çıkarak iki sene önce Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nı kurduk. Takımımız bu sene Süper Lig'de mücadele ediyor. A takım işin görünen yüzü biz spora yatırım yapmaya başlarken ilk önce altyapılara yatırım yapmaya başladık. Geçen sene 12 farklı ilde altyapı seçmeleri düzenledik ve 600'e yakın sporcuyu bünyemize kattık. Biz bir şehre okul açtığımız zaman o ilin tüm değerlerini sahiplenmeye çalışıyoruz. Sivasspor'da Sivas'ın en büyük değerlerinden biri. Sivasspor'u gerek sportif anlamda olsun gerekse hem kurumsal hem de finansal açıdan olsun taşıyan tüm yönetimi tebrik ediyorum. Sivas'ta her kesimden kitlenin bizi, bizim de Sivasspor'u sahiplenmemizi sağladılar" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Otyakmaz ve Yücel arasında 1,5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törende Sivas Valisi Salih Ayhan'a ve Başkan Otyakmaz Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı forması hediye edildi.

Kaynak: İHA