Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
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Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda DG Sivasspor, yarın Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla rövanş maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda DG Sivasspor, yarın Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla rövanş maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sivasspor yarın UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Hem bu karşılaşma hem de yeni sezon öncesinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen hazırlıklara Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından destek verildi.

Bu kapsamda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunun çevresinde ve içinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da çalışmaları takip etti. Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor'a başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Olgun, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla hem stadyum çevresinde hem de içerisinde taraftarlarımızın daha sağlıklı, hijyenik ortamda maçlarını izleyebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz" dedi. - SİVAS

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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