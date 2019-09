05.09.2019 20:25

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü açıldı

RİZE - Rize'de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü, yoğun katılımla düzenlenen törenle açıldı.

Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine Türkiye genelinde 60 ilde 128 kampüs ile başlıyor. Yeni açılan kampüslerle birlikte Karadeniz Bölgesi'nde de 15 kampüse ulaşan Bahçeşehir Koleji, bu yıl itibarıyla Karadeniz Bölgesi genelinde 1200 çalışanı ile 8500 öğrenciye eğitim öğretim verecek. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerine eğitim öğretim verecek olan Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü bilim laboratuvarlarının yanı sıra; Siber Güvenlik Laboratuvarı, Drone Laboratuvarı, VR (Sanal Gerçeklik/ Artırılmış Gerçeklik) Laboratuvarı, Tasarım Atölyesi, Maker Atölyesi, CNC- İnovasyon Atölyesi,Ekolojik Selender, Anfi Tiyatro ve Otomobil Atölyesi ile öğrencilere farklı alanlarda uygulama ve araştırma olanağı sunuyor.

ENVER YÜCEL: "Harezmi'nin ortaya koyduğu sisteme şimdi STEM eğitimi deniyor.Geçmişimizde her şeyimiz var, yeter ki biz bunu 21. yüzyıla uyarlayıp anlayalım."

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Bölgem hem yeni hem de çok mükemmel bir okul kazanıyor. Rize'ye yakışır. Rize'ye geç kaldık çünkü Karadenizli özellikle Rizeli her şeyi hemen kolayca beğenmez. Dolayısıyla bölgemizin, ülkemizin, dünyanın bize göre önemli liderinin çıktığı bu topraklara tam donanımlı, hazırlık olarak gelmeliydik. Şimdi yüzümüzün akıyla dünyanın en güzel kampüslerinden birisini Rize'ye yaptık. Onun için Rize'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye'de iyi olmanın yetmediğini ve dünyada da en iyi olmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Yücel "Türkiye'de iyi olabilmek iyi bir şey ama bize yetmemeli. Yaptıklarımızı artık evrensel boyutlarda yapmamız lazım. Evet Türkiye'de en iyisiyiz ama dünyada neredeyiz. Ben dünyanın iyi okullarının yüzde 90'ını gezdim. 44 yıllık eğitim hayatımda dünyanın en iyi okullarını gezdim ve dünyanın en iyi okullarını gezmeye de devam ediyorum. İster Afrika olsun, ister en gelişmiş Amerika olsun herkesin eğitimle nasıl uğraştığını biliyorum. Ülkemizde son 15 yılda bütçeden milli savunmaya ayrılan paydan daha fazla pay eğitime ayrılıyor. İyi de yapılıyor çünkü bir ülkenin geleceği eğitimdir. Rize'nin önünden petrol geçse eğer insanımızı, çocuklarımızı, gençliğimizi eğitemezsek yine hiçbir yere varamayız. 10 bin dolar milli gelire sahip bir ülke olarak bunu 30 bin dolarlara çıkmamız lazım. 600 yıl dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yaşattık. Biz bu gücü yeniden yaşayabiliriz, insanımızın hak ettiği düzeye çıkabiliriz. Çünkü bizim geleneğimizde köklerimizde bu mevcuttur. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz oradaki eğitim öğretim her şey bizim geçmişimizde var. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin eğitimde uyguladığı STEM eğitiminin Türkiye'deki öncülüğünü biz yapıyoruz. Teknolojinin, bilimin, mühendisliğin, matematiğin, tasarımın bir arada öğretilmesi, bu becerilerin edindirilmesi esasına dayanan bir eğitim modeli. Önce ABD'de sonra Almanya'da gündeme gelen bu eğitim modeli aslında İran'da İslam Alimi Harezmi'nin ortaya koyduğu sistem. Bugün bu sistem yeni dünyada önümüze STEM programı olarak geliyor. Geçmişimizde her şeyimiz var, yeter ki biz bunu 21. yüzyıla uyarlayıp anlayalım." şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Hedefimiz kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak."

Açılış törenin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak olduğunu dile getirerek "Rize kampüsümüz Karadeniz bölgesinde 15., Türkiye genelinde 128. kampüsümüz. Bunlar sayılar olarak çok değerli, işin niceliği elbette kıymetli çünkü Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza kaliteli eğitimi taşımak için yoldayız. Karadeniz insanı zeki, çözüm odaklı, belki bu anlamda çalışkanlığıyla, azmiyle, kararlılığıyla öne çıkan insanlar. Karadeniz bölge olarak da Türkiye'nin lokomotifi olan bir bölge. Sanattan siyasete, ekonomiden tarıma birçok alanda Türkiye'ye liderlik ediyor. Karadeniz insanı her hal ve şartta, belki olanakları olmasa, eğitime ulaşamasa bile çözüm bulmaya, sorununu çözmeye çalışıyor. Karadeniz bu nedenle, insanıyla da her zaman liderlik eden bir bölge olmuştur. Bizim için Rize'nin böyle bir anlamı var. Karadeniz insanın tüm özelliklerini taşıyan da bir kurucumuz var. Sayın Enver Yücel sizler gibi Karadeniz bölgesinden çıkan ve liderlik eden bir eğitim insanı ve Karadeniz'e de 15 okulla nitelikli eğitimi taşımak için uğraşıyor. Biz de bugün bu nedenle buradayız. Rize'den sadece Türkiye'ye değil dünyaya liderlik edecek nesiller yetişecek. 51 yıldır da eğitim neferleriyle biz yollardayız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 51 yıl önce çıktığı kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak için çıktığı yolda bugün Bahçeşehir Koleji ile Türkiye genelinde güçlenerek devam ediyoruz" dedi.

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber ise okulu gezdiğini ve her alanın faklı bir güzellikte inşa edildiğini gördüğünü dile getirerek "Geçen gün geldim ve okulun her alanını gezdim. Laboratuvarları, sosyal donatı alanları, derslikleri, bahçesi kısaca her köşesi için çok emek sarf edilmiş. Çok güzel bir fiziki ortam oluşturulmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve müzik dinletisinin ardından sahneye çıkan protokol üyeleri ve Bahçeşehir Koleji ailesi kurdeleyi keserek yeni koleji eğitim ve öğretim için açtı.

Kaynak: İHA