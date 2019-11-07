Bahçeşehir Koleji öğrencileri 36 ton çöp topladı

07.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:26

Bahçeşehir Koleji'nden 14 bin 500 öğrenci ile veli, öğretmen, çalışan ve gönüllüler "Bahçeşehir Koleji Evine Sahip Çıkıyor, Tek Evimiz Dünya" sloganıyla başlatılan kıyı temizliği hareketi kapsamında Türkiye'nin tüm kıyılarında 36 ton çöp toplandı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, kolej, Türkiye genelindeki 60 kampüsünden toplam 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen ve çalışanla kıyılardaki kirli atıkları topladı.

"Bahçeşehir Koleji Evine Sahip Çıkıyor, Tek Evimiz Dünya" sloganıyla başlatılan kıyı temizliği hareketi kapsamında 8 bin 350 kilometrede 36 ton çöp toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrencilerin plastik şişe, izmarit, kağıt, teneke gibi birçok atığı topladığı sosyal sorumluluk projesine ilişkin, "Çevre ve doğayı korumak çağdaş bir yaklaşımdır. Biz de öğrencilerimizin bu vizyona sahip olmaları için onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin öğrencilerine aşıladığı ve insan olmanın en önemli unsurları arasındaki doğa ve çevre temizliğinin bir politika olarak görülmesi gerektiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesine güzel bir ülkeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Gıpta edilecek kıyılarımız, inanılmaz güzel denizlerimiz ile dünyada hayranlık uyandıran ülkelerdeniz ancak bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü doğa vakti geldiğinde sizin ona davrandığınız şekilde yanıt veriyor. Bizim görevimiz gelecek nesillere bu bilinci en iyi şekilde aktarmak, yalnızca teoride değil pratikte de onlara bunu yaşatarak öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sosyal sorumluluk olarak en fazla önemsediklerimiz arasında kıyı temizliği geliyor."

"Daha iyi ve temiz bir dünya farkındalık çalışması"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise farkındalık oluşturmak adına, tüm kampüslerdeki veli, öğretmen ve öğrencilerle birlikte kıyı temizliği yaptıklarını belirterek, insanların oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek gerektiğini vurguladı.

Gezegenin dörtte üçünün sularla çevrili olduğunu, yaşamın kaynağı için bu suların varlığının devam etmesi gerektiğini aktaran Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların yarattığı kirliliğe de dikkat çekmek lazım. Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin 4 tarafındaki kampüslerimizde bu konunun kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Sadece denizler değil, göller, dereler, nehirler, kıyısı olan her yerde insanın yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için bu farkındalığı başlatıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha temiz dünya bırakmak isteyen herkesle buradayız. Dünya bizim evimiz ve tek evimiz. Onu temiz bırakmalıyız, daha temiz ve daha iyi bir dünya için çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırmalıyız."

Dağ, öğrencilerinin daha iyi bir dünya için henüz okul öncesi yaşlarından itibaren kendi alanlarıyla ilgili konularda uzman kişilerce bu bilgilendirmeleri aldığını ve bu farkındalığı kazanmaya başladığını bildirdi.

Kaynak: AA