Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı

İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden yürüttüğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet'i eğitim ve bilişim...

Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı
18.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:42

İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden yürüttüğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet'i eğitim ve bilişim dünyasının beğenisine sundu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos'ta anaokullarında yüz yüze eğitime başladı.

Açıklanan MEB kararları doğrultusunda Bahçeşehir Koleji'nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 17 Ağustos'ta online olarak eğitime başladı.

Mart ayından bu yana akademik içerik ve teknik altyapı güncellemeleri üzerinde çalışan Bahçeşehir Koleji, yeni dönemde uzaktan eğitime güçlü bir şekilde başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını belirterek, 5 yıldır da Metodbox uygulaması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara'da teknoparklarda 100'e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi (KÖM) yapay zeka tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet'i ortaya çıkardık.

İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk'ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet'i nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz."

"'Uzaktan eğitim yakından takip' alanında ciddi bir değişim başlatıyor"

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da SeeMeet ile 360 derece uzaktan eğitim yakından takip planlarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox, kendi öğretmenleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve yayınlarımız ile 360 derece bir akademik süreç yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz.

SeeMeet'i diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran en önemli nokta, eğitim odaklı olması ve Metodbox dijital eğitim platformu ile tam uyum içerisinde çalışmasıdır. SeeMeet ve Metodbox birlikteliği, dijital okul ortamının ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde toplayarak kullanıcıların farklı uygulamalar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve 'uzaktan eğitim yakından takip' alanında ciddi bir değişim başlatıyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Vladimir Putin Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Nihat Doğan Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 19:42:18. #1.15#
title