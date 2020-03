Bahçeşehir Koleji'nin yeni kampüsü tanıtıldı BAHÇEŞEHİR Koleji'nin İzmir'deki 6'ncı kampüsü olan Kuzey Kampüsünün tanıtımı yapıldı.

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin İzmir'deki 6'ncı kampüsü olan Kuzey Kampüsünün tanıtımı yapıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İzmir'in hizmetin kalitesini en iyi ayırt eden kentlerden birisi olduğunu belirtip, amaçlarının ise Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "muhasır medeniyet düzeyine ulaşmak hedefi" olduğunu vurguladı.

Menemen Ulukent'te Eylül ayında kapılarını öğrencilere açacak olan Bahçeşehir Koleji'nin yeni okulu Kuzey kampüsü için tanıtım gecesi düzenlendi. Anadolu Caddesi ile Çanakkale otoyolunun birleştiği noktada olması nedeniyle kolay ulaşımın sağlandığı 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü'nde, STEM+A Center ve STEM+ A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi kademelerinden oluşan kampüste, 48 derslik bulunuyor. 2 bloktan oluşan Kuzey Kampüsü ayrıca Bahçeşehir Koleji'nin Karşıyaka bölgesindeki ilk Anadolu ve fen lisesi ne de sahip olacak. Kuzey Kampüsü için düzenlenen tanıtım gecesine; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Gecede öğrencilerin oluşturduğu koro, Türküler seslendirdi. Ayrıca bir öğrencinin 'Zeybek' oyunu, ilgiyle izlendi.

SAYGIN VE İYİ BİR MARKA HEDEFİKurumunun çalışmaları, eğitime bakış açısı hakkında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "İzmir medeniyetin, çağdaşlaşmanın, modernizmin adeta ülkemizde merkezi. Biz 18 yıl önce geldiğimiz zaman başardık. 18 yılda İzmir'de büyüdük. İzmirliye kendimizi kabul ettirdik. Bu zordur. Çünkü eleştirel bir anlayışları vardır. Ama İzmirli hizmetin kalitesini en iyi ayırt eden kentlerden birisidir" dedi. Kurum olarak yaptıkları çalışmayla eğitim sektöründe epey bir yol aldıklarını vurgulayan Enver Yücel, "Sayıca Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5'e giren büyük bir kurumuz. Büyük bir aileyiz. Büyük olmak önemli ancak yetmiyor. Bir işi yaparken, en iyisini yapmak önemli. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kurumumuzun dünyada saygın ve iyi bir marka olması için çalışıyoruz. Benim genç, dinamik öğretmenlerim var. Daha doğrusu insanım var. Eğitim binaları hemen hemen aynıdır. Asıl olan biz nasıl bir eğitim vereceğiz. Önemli olan bu" diye konuştu. Hedeflerinin Cumhuriyetin kurucusunun muhasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefi olduğunu belirten Enver Yücel, "Bu hedeften taviz vermeyiz. 40 kusur yıldır hiç taviz vermedik. Bir düşünün 40 yıl Türkiye'de neler oldu. Bilin ki biz bu yoldan hiç taviz vermedik. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti düzeninin ülkemizde devamı için çalışıyoruz" dedi.YAPAY ZEKA TEMELLİ EĞİTİM VURGUSUEğitimde öncü bir kurum olduklarını kaydeden Enver Yücel, "Günümüzde dünyada fabrikasyon eğitimin sonuna doğru gidiyoruz. Bunu başaran ülkelerin eğitimi bambaşka oluyor. Her insan farklıdır. Siz onlara bir fabrikasyon şeklinde eğitim verirseniz, herkese aynı şeyleri öğretirseniz bu çok doğru değil" diye konuştu. Kişiye özgü öğretim verebilmek için eğitimde dijitalleşmenin gerektiğini belirten Yücel, "Dijitalleşmeyle birlikte çocuğun neler yapabileceğini, ne olabileceğini tespit etmemiz mümkün. Türkiye'de şuanda derece yapabilecek öğrencileri tespit ettik. Yani yapay zeka temelli eğitimi arttırıyoruz. Yapay zeka temelli eğitimle herkese aynı eğitim değil, ilgilerine ve anlayışına göre bir eğitim veriyoruz" dedi. Bundan 20 sene sonra bugünün birçok mesleğinin var olamayacağını belirten Enver Yücel, geleceğin mesleklerine göre çalışma yapmak gerektiğini, bugünün değil yarının sorunlarını çözecek gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim- öğretim sisteminin sil baştan yeniden olması gerektiğini belirten Yücel, bunun yapılamaması halinde geri kalınacağını, geri kalınması halinde ise milli gelirin yükselemeyeceğini, gelişim için tek çarenin eğitim olduğunu vurguladı.Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü ise yeni kampüs hakkında bilgiler verip, "Birçok çocuğa dokunduğumuzu, bu çocukların da geleceği şekillendireceğine inanıyorum. Kuzey Kampüsümüzde bütün donanımıyla bu ailenin çok değerli bir üyesi olacak. İnşallah Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çocuklar yetişsin" dedi.Genel Müdür Özlem Dağ, İzmir'deki Kuzey Kampüsü'nün Ege Bölgesi'ndeki 7 şehirde yer alan 22'nci kampüsleri olduğunu hatırlatarak, "Bizim sevdamız Türkiye sevdası. Bugün özgürce nefes alıyorsak, bugün ülkemizin gelişmesi için her günüyle hizmet edebiliyorsak, bunun ülkemizden yola çıkarak dünya için yapıyorsak, bunlar eğitimle mümkün. Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitim ulaştırmak için amacımız kaliteli eğitimdi. Biz Türkiye'de 12 bin 500'ün üzerinde eğitimcimizle öğretmenimizle bunun için çalışıyoruz. Kurumumuzun çok ciddi bir eğitim altyapısı var. Dünyanın her noktasında eğitim adına doğru olan iyi olan ve şu anda eğitim alanında güncel ne varsa eş zamanlı olarak görmek güncellemek, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre uygulama şansına sahibiz. Birçok modele öncülük yaptığımızı söylemek mümkün" diye konuştu."YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Bugün itibariyle 60 ilde 128 kampüste 100 bine yakın öğrencimize eğitim öğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ekonomiye ne oldu, ne olacak denilen bir dönemde, özellikle çoğu iş adamımızın yoğurdu üfleyerek yediği dönemde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü eğitim öğretim alanı ülkemizin bulunduğu tabiat gereği çok önemli bir sektör" dedi. Müfredatlarına çağın gerektiği gibi yeni dersler eklediklerini belirten Hüseyin Yücel, "Sadece Türkçe- matematik değil robotik kodlama, robotik mimari, endüstri 4.0 gibi yeni dersler ekledik müfredatımıza. İki sene önce bu derslerimizi Milli Eğitim Bakanlığında, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına sunduk. Bu sene itibariyle bakanlıkta, devlet okullarında geliştirdiğimiz bu 11 dersi, eğitim- öğretim müfredatı içine aldı ve seçmeli birer ders olarak çocuklarımızın hizmetine soktu. Yenilik iyidir ama tecrübelerle harmanlanmış yenilik çok daha iyidir" dedi.

Kaynak: DHA