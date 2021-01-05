Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı
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Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı

05.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:27
Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin 63 ilinde 134 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji bu yılki okula kabul sınavlarını 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin 63 ilinde 134 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji bu yılki okula kabul sınavlarını 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı.

Bahçeşehir Koleji'ndan yapılan açıklamada, "'Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı' için başvurular başladı. Başvuruları online olarak 'https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit' adresinden ve Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan sınavlar, 4'üncü sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci sınıflar için 13-14 Şubat'ta, 6'ncı sınıflar için 20-21 Şubat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek" ifadeleri yer aldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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