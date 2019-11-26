Haberler » Spor » Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu - Spor

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Romanya temsilcisi CSU Sibiu ile karşılaşacak.

26.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:50
Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu

FIBA Erkekler Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın temsilcisi CSU Sibiu ile karşılaşacak.

İstanbul'da Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.

Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.