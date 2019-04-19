Bahçeşehir Koleji'nin Basketbolcuları, Sınır Köyünde Öğrencilerle Buluştu

MARDİN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin oyuncuları, Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırındaki Eymirli köyünde öğrencilerle buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kızıltepe ilçesindeki Bahçeşehir Kolejine gelen takım kaptanı Yiğitcan Turna, oyuncular Quino Colom, Marcus Slaughter, Can Altıntığ, Hakan Yapar ve Fatih Cantitiz'den oluşan kafile, burada minik basketbolseverlerle görüştü.

Kafile, daha sonra Kızıltepe ilçesinin Eymirli İlkokuluna geçti.

Burada öğrencilerle sohbet eden, okula spor malzemesi desteğinde bulunan kafile, çocukların yüzünü güldürdü.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Menajeri Alpaslan Aydın, yaptığı açıklamada, kulübün kuruluşundan bu yana ülkenin en ücra köşesine kadar basketbol sevgisini taşımayı hedeflediklerini söyledi.



Bu kapsamda oyuncularla büyük bir sevinç ile ilçeye geldiklerini kaydeden Aydın, "İlkelerimiz ve planlarımız doğrultusunda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sadece sportif başarı bizim için önemli değil. Türkiye'ye bu şekilde dokunabilirsek o zaman kendimizi başarılı sayacağız. İnşallah çok daha iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu hafta maçımız olmadığı için bu fırsatı bu şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Aydın, yazın bir kamp yapmayı planladıklarını aktararak, bu kapsamda daha çok basketbola yatkın ya da basketbol oynamak isteyenleri İstanbul'a götüreceklerini dile getirdi.

Takım kaptanı Yiğitcan Turna da bu buluşmada çocuklarla aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadıklarını belirtti.



"Burada kardeşlerimizle buluştuk. Bizleri gördüklerinde gözlerindeki heyecanı aynı şekilde yaşadık. Buna benzer buluşmaları sık sık yapmamız gerekiyor. Aslında bölgede basketbolun yanı sıra spor sevgisine de katkı sunmamız gerekiyor." diyen Turna, bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Slaughter: "Buralara gelmek benim için çok duygusal bir an"

ABD'li oyuncu Marcus Slaughter ise bugün çok güzel duygular yaşadığını, adeta çocukluğuna geri döndüğünü söyledi.

Sıralarda oturduğunu anlatan Slaughter, "Buralara gelmek benim için çok duygusal bir an. Çocukluğuma gittim, iyi ve kötü hatıralar canlandı gözümde. Buraları görmek güzel duygu. Bu takıma geldiğimizde en önemli hedeflerimizden biri okul çağındaki çocukları basketbola ve spora kazandırmaktı. Bu bağlamda burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gülbin Kılıç, okullarında ilk kez profesyonel basketbolcuları ağırladıklarını aktararak, "Basketbolu çok seviyorum. Arkadaşlarımla hep oynarız. Bugün profesyonel oyuncularla tanışmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Buraya gelip bizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Okulda çocuklarla bir süre sohbet eden oyuncular, daha sonra çocuklara dağıttıkları malzemelerle spor yaptı.

Kaynak: AA