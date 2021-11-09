Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da yarınki konuğu Iraklis
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Iraklis'i konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Iraklis'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, lider durumda bulunuyor.
Misafir ekip ise 4 maç sonunda galibiyet alamadı.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Haberi Kaydet