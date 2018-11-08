Bahçeşehir Koleji'ne Sponsor Desteği

Maltepe'de bulunan Bahçeşehir Koleji'nde gerçekleştirilen basın lansmanında, Kiğılı üst yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, başantrenör Stefanos Dedas ve oyuncular hazır bulundu.

Kiğılı'nın, 2018-2019 sezonu boyunca Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın giyim sponsorluğunu üstleneceği belirtildi.

Törende, Bahçeşehir Koleji oyuncuları, takım elbiseleri ile parkeye çıktı ve kısa süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın kaptanı Yiğitcan Turna, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kiğılı takımlarıyla çok rahat ettik. Çok şık olmalarının yanı sıra çok da konforlular. İşimiz gereği sık sık spor kıyafetler giyiyoruz ama Kiğılı takım elbiseleri bize çok yakıştı. Bundan sonra, bizi takıma özel dikilen takım elbiselerle göreceksiniz." ifadelerini kullandı.