Bahçeşehir Koleji'ne Sponsor Desteği

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin resmi giyim sponsoru erkek hazır giyim markası Kiğılı oldu.

Bahçeşehir Koleji'ne Sponsor Desteği

Maltepe'de bulunan Bahçeşehir Koleji'nde gerçekleştirilen basın  lansmanında, Kiğılı üst yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Bahçeşehir Spor Kulübü  Başkanı Ömer Yücel, başantrenör Stefanos Dedas ve oyuncular hazır bulundu.

Kiğılı'nın, 2018-2019 sezonu boyunca Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü  Basketbol Takımı'nın giyim sponsorluğunu üstleneceği belirtildi.

Törende, Bahçeşehir Koleji oyuncuları, takım elbiseleri ile parkeye  çıktı ve kısa süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın kaptanı Yiğitcan  Turna, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kiğılı takımlarıyla çok rahat  ettik. Çok şık olmalarının yanı sıra çok da konforlular. İşimiz gereği sık sık  spor kıyafetler giyiyoruz ama Kiğılı takım elbiseleri bize çok yakıştı. Bundan  sonra, bizi takıma özel dikilen takım elbiselerle göreceksiniz." ifadelerini  kullandı.

Kaynak: Skorer

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