Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyun kurucu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Sean Armand'ı kadrosuna kattı.

4.08.2019 17:54
Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyun kurucu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Sean Armand'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sean Armand, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş geldin." denildi.
27 yaşındaki oyun kurucu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Fraport Skyliners, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Zenit takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA
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