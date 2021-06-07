Bahçeşehir Koleji'nden LGS değerlendirmesi
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Bahçeşehir Koleji'nden LGS değerlendirmesi

Bahçeşehir Koleji'nden LGS değerlendirmesi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavı değerlendirirken, "2021 LGS'nin belirleyicisi matematik dersi olacak.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavı değerlendirirken, "2021 LGS'nin belirleyicisi matematik dersi olacak." ifadesini kullandı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, sınavın, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sorunsuz gerçekleştiğini ve öğrencilerin sınava kendi okullarında katılmasının salgın döneminde psikolojik olarak daha rahat sınava girmelerini sağladığını belirtti.

Tüm derslerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunun söylenebileceğini, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını aktaran Aslan, 2021 LGS'nin belirleyicisinin matematik dersi olacağını kaydetti.

Sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin ellerinden geleni yaptığını, 30 Haziran'da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Puandan ziyade öğrencinin Türkiye yüzdelik sırası dikkate alınarak tercih listesi oluşturulmalı. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 200 bin daha az öğrenci sınava girdiği için okulların geçen yıldaki yüzdelik dilimleri ile öğrencinin sınav sonrasındaki yüzdelik dilimini kıyaslayıp tercih yapmak doğru bir sistem olmayacaktır. Çünkü yüzde 1'lik dilime giren öğrenci sayısında ciddi bir farklılık söz konusudur. Okulların yüzdelik sıralarının değil, yerleşen son öğrencinin başarı sırasının açıklanmasının ailelere tercih sürecinde daha fazla yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Yüzdelik dilim ve sıralamanın doğru yorumlanması için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesi oldukça önemlidir."

Verilen bilgiye göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak, tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacak. Tercih sayısı geçen yıl 9'dan 15'e çıkarılmıştı. Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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