Bahçeşehir Koleji'nden 30 proje TÜBİTAK'ta dereceye girdi
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Bahçeşehir Koleji'nden 30 proje TÜBİTAK'ta dereceye girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçeşehir Koleji'nden 30 proje TÜBİTAK'ta dereceye girdi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölgesel Proje Değerlendirmeleri, 25-26 Mart'ta yapıldı.

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölgesel Proje Değerlendirmeleri, 25-26 Mart'ta yapıldı. Yarışma sonucunda Bahçeşehir Koleji liselerinden bölge sergilerine girmeye hak kazanan 30 projeden 11'i birincilik, 8'i ikincilik, 11'i ise üçüncülük derecesi almaya hak kazandı.

Bahçeşehir Koleji'nin Ankara, Bursa, Eskişehir, Rize, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Samsun ve Ordu'da bulunan Fen ve Teknoloji Liseleri, Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinden proje yarışmasına katılan öğrenciler, çeşitli kategorilerde dereceler almaya hak kazandı. 11 proje birincilik derecesi aldı. Birincilik derecesi alan projeler, Türkiye finali aşamasına katılacak Türkiye finalinde dereceye giren öğrenciler, üniversiteye girişte ek puan ve para ödülü ile ödüllendirilerek yurtdışı yarışmalarda ülkemizi temsil etme şansı yakalayabilecekler.

Lise öğrencilerinin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı, yazılım alanlarında hazırladıkları projelerle katıldıkları TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK tarafından 12 bölgede her alan için oluşturulan uzman jüriler tarafından özgünlük ve yaratıcılık, bilimsel yöntem, sonuç ve öneriler uygulanabilirlik, yaygın etki, raporlama, sunum gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda bölge sergisine katılmaya hak kazanan projeler, Türkiye finaline gitmek için yarışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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