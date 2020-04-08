Bahçeşehir Koleji'nde uzaktan eğitim ile 100 bin öğrenci eğitim görüyor
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Malatya, Dikmen, Güncel

Bahçeşehir Koleji'nde uzaktan eğitim ile 100 bin öğrenci eğitim görüyor

Metodbox ve online eğitimlerle 100 bin'in üzerinde öğrencinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecinin sürdüğü bildirildi.

08.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:24
Bahçeşehir Koleji'nde uzaktan eğitim ile 100 bin öğrenci eğitim görüyor

Metodbox ve online eğitimlerle 100 bin'in üzerinde öğrencinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecinin sürdüğü bildirildi.

Bahçesehir Koleji Malatya Kampüsü Genel Müdürü Ayhan Dikmen, korona virüs salgını sonrasında okulların kapanmasıyla uzaktan yaptıkları eğitim hakkında bilgi verdi. Dikmen, "Bahçeşehir Koleji; yıllardır teknolojiye ve uzaktan eğitime yaptığı AR-GE yatırımlarının bir sonucu olan uzaktan eğitim platformu Metodbox ve online eğitimlerle 100 bin'in üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütüyor" dedi. Türkiye'de eğitime olan katkılarını dijital eğitimde de sürdürdüklerini bildiren Dikmen, "Bahçesehir Koleji, bundan 5 yil önce 60 yazılımcısıyla başlattığı yapay zeka destekli kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"u ilkokuldan itibaren tüm kademelerde öğrenci, öğretmen ve velilerinin kullanımına sundu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Metodbox ile zaman ve mekan kısıtlaması olmadan internet olan her yerden her türlü akıllı cihaz ile eğitim öğretim hayatlarına devam ettiklerine dikkat çeken Dikmen,

"Metodbox'ta ilkokul seviyesinde öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenim materyalleri olarak; animasyon, video, akıllı defter, sesli kitaplar ve ilkokul seviyesine uygun dijital ders içerikleri sunuluyor. Ortaokul seviyesindeyse sınav hazırlık grupları olan 7. ve 8. Sınıf ile Lise 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için gerekli çalışma programı sunuluyor. Ayrıca gösterdikleri performansa göre; hedeflerine olan uzaklık, yakinlik durumları yapay zeka ile belirleniyor. Bu şekilde sistem öğrencilere yeni hedefler belirlemede yardımcı oluyor.Her seviye bazında öğrencilere uygun olarak konumlandırılan farklı ulusal ve uluslararasi uygulamalarla öğrencilerin hem yabancı dil konusunda hem de kodlama robotik gibi konularda gelişimlerini destekliyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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