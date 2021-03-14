Bahçeşehir Koleji'nde Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 25 Mart Perşembe gününe kadar Apply Fentek sisteminden başvurabilecek.

Edirne Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji ile Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Yiğitsoy, yaptığı açıklamada, Apply Fentek'in, Türkiye'de liseye geçişte uygulanan ilk kabul modeli olduğunu belirtti.

Sistemin çok yönlü bir değerlendirmeyle seçmeye olanak sağladığını aktaran Yiğitsoy, liselerinde ayrıcalıklı ve çok yönlü bir fen eğitimi sunulduğunu bildirdi.

Aday öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile merkezi geçiş ortak sınavında aldıkları puanın yanı sıra başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi dokümanlardan oluşan port folyolarını www.applyfentek.com adresindeki Apply Fentek web sitesinden sisteme yüklemeleri gerektiğini ifade eden Yiğitsoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrenciler, sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim almak istediklerini belirten kariyer hedeflerini anlatıyor, aldıkları sertifikaları, katıldıkları okul harici eğitimleri, başarılarını, öğretmenlerinden aldıkları referans mektuplarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ve elde ettikleri dereceleri, yer aldıkları proje çalışmalarını, spor ve sanat faaliyetlerini ve katkıda bulundukları sosyal sorumluluk projelerini bizlerle paylaşıyor."

Yiğitsoy, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrencileri eleştirel düşünen, geleceğin problemlerine çözüm üreten bireyler olarak yetiştirdiklerini aktardı.

Apply Fentek için ilk aşama olan Fen ve Teknoloji Liseleri'ne Kabul Sınavı, 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda