Bahçeşehir Koleji'nde Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçeşehir Koleji'nde Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

14.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:51
Bahçeşehir Koleji'nde Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 25 Mart Perşembe gününe kadar Apply Fentek sisteminden başvurabilecek.

Edirne Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji ile Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Yiğitsoy, yaptığı açıklamada, Apply Fentek'in, Türkiye'de liseye geçişte uygulanan ilk kabul modeli olduğunu belirtti.

Sistemin çok yönlü bir değerlendirmeyle seçmeye olanak sağladığını aktaran Yiğitsoy, liselerinde ayrıcalıklı ve çok yönlü bir fen eğitimi sunulduğunu bildirdi.

Aday öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile merkezi geçiş ortak sınavında aldıkları puanın yanı sıra başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi dokümanlardan oluşan port folyolarını www.applyfentek.com adresindeki Apply Fentek web sitesinden sisteme yüklemeleri gerektiğini ifade eden Yiğitsoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrenciler, sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim almak istediklerini belirten kariyer hedeflerini anlatıyor, aldıkları sertifikaları, katıldıkları okul harici eğitimleri, başarılarını, öğretmenlerinden aldıkları referans mektuplarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ve elde ettikleri dereceleri, yer aldıkları proje çalışmalarını, spor ve sanat faaliyetlerini ve katkıda bulundukları sosyal sorumluluk projelerini bizlerle paylaşıyor."

Yiğitsoy, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrencileri eleştirel düşünen, geleceğin problemlerine çözüm üreten bireyler olarak yetiştirdiklerini aktardı.

Apply Fentek için ilk aşama olan Fen ve Teknoloji Liseleri'ne Kabul Sınavı, 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Koleji'nde Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:00:53. #1.16#
title