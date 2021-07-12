Bahçeşehir Koleji, Langston Hall'u kadrosuna kattı
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Bahçeşehir Koleji, Langston Hall'u kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji, Langston Hall'u kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Langston Hall'u transfer etti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Langston Hall'u transfer etti.

Kulüpte yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak THY Avrupa Ligi takımlarından Kızılyıldız forması giyen 29 yaşındaki Langston Hall ile anlaşmaya vardı." denildi.

Hall, Kızılyıldız'da toplam 57 maça çıkarken, 5,6 sayı, 3,2 asist ve 1,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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