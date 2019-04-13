Bahçeşehir Koleji Kırklareli'de Açılıyor

Anadolu lisesi, ortaokul, ilkokul ve anaokulu kademelerinin bulunacağı Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, "Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaliteli eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu ifade eden Yücel, Kırklareli'ne 15 milyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Yücel, "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırklareli'nin eğitime olan düşkünlüğünü biliyoruz. Ancak Kırklareli, Türkiye'deki eğitim sıralaması arasında hak ettiği yerde değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kampüs hakkında bilgi veren Yücel, "Kampüslerimiz, Türkiye'nin sadece gelişmiş illerinde değil, her yerde. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde; Diyarbakır, Bismil, Van, Urfa'dan Batı'ya kadar her noktada varız. Kırklareli'ne aslında gelmekte geç kaldık ama nasip bugüneymiş. Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biriyiz. Başarılıyız. Daha iyi olma gayreti içerisindeyiz. Ama bizim bir hedefimiz, hayalimiz var. Hedefimiz ve hayalimiz dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. Elbette, Türkiye'de iyi olmak önemlidir ama artık biz evrensel ve uluslararası ligde başarılı olmalıyız. Türkiye'nin markası olmalıyız. Eğer siz eğitim kurumu olarak dünyada bir marka olursanız, ülkenin gelişmiş düzeyi de ona göre belli olacaktır" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Kolejinin Kırklareli'nde açılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bugün özel hastanesi olmayan nadir illerden biriyiz. Özel okulu olmayan nadir illerden biriydik, artık onu açıyoruz. Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekiyor. Dünyayı anlamanız için de, dünyayı bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde gezip görmeniz gerekiyor. Ben 57 ülke gezdim. Bu nedenle dünyayı iyi algılıyor ve biliyorum. Bahçeşehir Koleji'ni de bu açıdan çok önemsiyorum. Bahçeşehir Koleji, eğitime ciddi katkı sağlamakta. Kentimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, "Trakya Bölgesinde yeni bir kampüs daha açarak buradaki eğitim yatırımlarımızı artırıyoruz. Eğitim yatırımlarımız için, gelişen sanayisi ve potansiyeliyle Trakya Bölgesi bizim için ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Bölge insanının çocukları için çizdiği; çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim anlayışıyla bire bir örtüşen eğitim ilkelerimiz ve okul iklimimizle Trakya Bölgesindeki eğitim yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA