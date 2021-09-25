Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı - Haberler
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Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

- Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi yapılan törenle açıldı.

- Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi yapılan törenle açıldı.

Açılışta konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Kadirli kampüsünün açılışının 3'üncü yılında Fen Lisesi açılışı yaptıklarını belirterek, "Kadirli hem bölge için hem de Bahçeşehir Koleji için çok önemli bir ilçe ve bu kampüs bizim için çok kıymetli bir kampüs. Fen eğitimi bizim ülkemizde bilim üretme için milli teknoloji hamlesinde milli teknoloji üretimi için en önemli adımlardan biri. Biz Bahçeşehir Koleji olarak buna inanıyoruz. 17 yıl önce Bahçeşehir Koleji bünyesinde Fen ve teknoloji liselerini açarken 27 yıl önce Bahçeşehir koleji ilk kampüsünü açarken de hedefimiz ülkemizin kısa ve orta vadede bilim ihraç eden, teknoloji üreten bir ülke olabilmesiydi ve ne mutlu ki yıllardır bu sürece katkı sunuyoruz. Bu süreçte Kadirli'de de amacımız öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, uygulayarak proje üreterek öğrenebileceği bir eğitim ortamı oluşturmak. Bunu da Fen Lisemiz ile Kadirli'ye getiriyoruz. Çok yakın zamanda çok gurur verici bir örneği de anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Teknofest devam ediyor. Bahçeşehir Kolejinin 18 kampüsünden 27 projesi şu an İstanbul'da gerçekleşen teknoloji festivalinde yer alıyor. Bu 27 projenin ortak noktası da bilim, havacılık, teknoloji ve sürdürülebilir yaşam üzerine üretilmiş projeler olmasıdır. Biz çocuklarımızın bilim öğrenmesini, teknoloji öğrenmesini ancak bunların temelinde de önce kendisi için, bulunduğu şehir için, ülkemiz için, dünya için, insanlık için fayda üretebilmesini istiyoruz. Kadirli'deki Fen lisemizde de öğrencilerimiz bu amaçla yetişecekler. ve ben eminim ki ilk mezunlarımızı verdiğimiz günden itibaren Türkiye'nin ve dünyanın en önemli üniversitelerine bu mezunlarımızı yolcu ediyor olacağız. Onları dünya için fikir üretebilen, teknoloji üretebilen insanlık için fayda üretebilen bireyler olarak yetiştireceğiz. Bu açıdan bu kadar önemsediğimiz bir projenin hayata geçiyor olması hepimize heyecan veriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kozan ilçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, veliler ve öğretmenler katıldı.

Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı

Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı

Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı

Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı - Haberler
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