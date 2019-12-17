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Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i konuk edecek

Basketbol FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i konuk edecek.

17.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:52
Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i konuk edecek

FIBA Kupası 2. tur L Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ekibi ZZ Leiden'i konuk edecek.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Rusya ekibi Enisey'e deplasmanda 105-90 yenildi. ZZ Leiden ise ilk maçında sahasında bir başka Türk takımı Pınar Karşıyaka'ya 105-65 kaybetti.

Kaynak: AA
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