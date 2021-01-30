Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu
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Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu

30.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:31
Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu

Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a sponsor oldu.

Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a sponsor oldu. Giresunspor formasının sırtında artık Bahçeşehir Koleji yazacak.  63 ilde 134 kampüsü ile Türkiye ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla yeşil beyazlı kulüp ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bahçeşehir Koleji, Birinci Lig'de mücadele eden ve son 7 maçını üst üste galibiyetle bitirerek ligde liderliğini sürdüren Giresunspor'un sırt sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imzaları İzmir'de, Giresunspor'un Menemen Belediyespor'la maçından hemen önce atıldı. 

Basın toplantısında konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, " Dünyayı saran virüs salgını sebebiyle her alanda olduğu gibi futbol camiası da zor bir süreçten geçiyor. Giresunspor kulübü olarak bizlerde diğer kulüplerimiz gibi pandemi sürecinde maçlarımızı seyircisiz oynadık. Bu durum sponsorluk destekleri ve taraftar desteği noktasında bizleri oldukça zor bir duruma düşürdü. Böylesine zor bir dönemde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji takımımızın forma sırt sponsoru oldu. Kendilerine yaşadığımız bu zorlu süreçte bize sponsor olarak takımımızın yürüdüğü hedefte  sağlayacak oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.Giresunlu iş insanı, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise; Giresunspor'a yapılan her yatırımın aslında Giresun'a yapıldığını vurguladı. Yücel, "Karşımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Giresunspor varken, biz de elimizi taşın altına koymak, kulübü destelemek istedik. Giresunspor, Giresun'un önemli bir yerel değeridir. Sahip çıkmak da hepimizin, tüm Giresunluların önemli bir görevidir.Giresunspor'un elde edeceği her başarı, her galibiyet, bu memleketin tanınmasına, bu memlekete gelecek yatırıma ve daha bir çok şeye katkı sağlayacaktır" diye konuştu. 

- İzmir
Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu
Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu
Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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