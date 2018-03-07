Bahçeşehir Koleji Gaziantep'te Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

GAZİANTEP, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Gaziantep'te 50 milyon liraya mal olan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak yeni Bahçeşehir Koleji kampüsünün içinde Fen ve Teknoloji Lisesi'nin de bulunacağını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü'nü ziyaret ederek, yeni eğitim yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Dünyanın en iyi liselerinden birisinin Gaziantep'te kurulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla gurur duyuyorum' dedi.

"GAZİANTEP'TE KURULMASINDAN GURUR DUYUYORUM"

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin en saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilecek düzeyde mezun olduklarını belirten Yücel, 'Gaziantep'e benim de hayalini kurduğum bir kampüsü yapmanın ve kısa sürede bitirmenin heyecanı içerisindeyiz. 50 milyonluk bir yatırım olan bu projeyi bizzat takip ediyorum. Dünyanın en iyi liselerinden biri ve içinde Fen ve Teknoloji lisesini barındıracak olan bu kampüsün, Gaziantep'te kurulmasından gurur duyuyorum. Türkiye'nin teknoloji üretmesi lazım ve bunların üretimine sağlayacağımız katkı anaokulundan itibaren vereceğimiz eğitime bağlıdır. Öğrenciler, para vermeden de bu okulda okuyabilirler, yeter ki kabul alsınlar. Türkiye'nin en ücra köşesi de olsa bize bu öğrencileri bulun ve bize müracaat etsinler' dedi.

(Tür: Yurt)