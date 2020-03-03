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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda avantaj peşinde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.

03.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:36
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda avantaj peşinde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Kupası çeyrek final ilk maçında yarın temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.

Turu geçen takım, Tsmoki Minsk (Belarus)-Bakken Bears (Danimarka) eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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