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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:48
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın 'yı konuk edecek.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Rusya ekibi Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında ise Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 mağlup etti.

Gruba ikide iki yaparak başlayan ve lider durumda olan Pınar Karşıyaka ise ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65, ikinci mücadelesinde de Enisey'i 85-74 yenmeyi başardı.

Kaynak: AA
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