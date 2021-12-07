Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak - Haberler Spor
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u yarın konuk edecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u yarın konuk edecek.

İlk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak tur atlayan Bahçeşehir Koleji'nin, 2. turdaki ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

İngiliz ekibi London Lions ise A Grubu'nda oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak adını 2. tura yükseldi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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