Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'ne kayıt olmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 25 Mart'a kadar Apply Fentek sisteminden başvurabilecek.

Apply Fentek için ilk aşama olan Fen ve Teknoloji Liseleri'ne Kabul Sınavı, 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Başarılı öğrencilerin yüzde 100 burs oranıyla eğitim görmesini ve hayallerine ulaşmasını sağlayan fen ve teknoloji liseleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla İstanbul'da Bahçeşehir, Halkalı ve Nakkaştepe yerleşkelerinin yanı sıra İzmir, Diyarbakır, Samsun, Antalya Konyaaltı, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Darıca, Gaziantep, Hatay, Ankara ve Manisa'da faaliyet gösteriyor.

Liselerin gelecek misyonunu üstlenecek tüm gençlere eşit eğitim olanağı sağlamak için getirilen Apply Fentek sistemi, öğrencilere yüzde 70'in üzerinde burs alma şansı sunuyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nden 2011-2021 yıllarında yurt dışından kabul alan mezunların sayısı 120'ye yaklaştı.

"Adaylar çok yönlü değerlendirmeyle okula kabul ediliyor"

Açıklamada Apply Fentek ile ilgili değerlendirmeleri yer alan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, Apply Fentek'in, Türkiye'de liseye geçişte uygulanan ilk kabul modeli olduğunu bildirdi.

Sistemin çok yönlü bir değerlendirmeyle seçmeye olanak sağladığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Fen ve teknoloji liselerimizde ayrıcalıklı ve çok yönlü bir fen eğitimi sunuyoruz. Aday öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile merkezi geçiş ortak sınavında aldıkları puanın yanı sıra başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi dokümanlardan oluşan portfolyolarını www.applyfentek.com adresindeki Apply Fentek web sitesinden sisteme yüklemelerini bekliyoruz. Öğrenciler, sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden fen ve teknoloji lisesinde eğitim almak istediklerini belirten kariyer hedeflerini anlatıyor, aldıkları sertifikaları, katıldıkları okul harici eğitimleri, başarılarını, öğretmenlerinden aldıkları referans mektuplarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ve elde ettikleri dereceleri, yer aldıkları proje çalışmalarını, spor ve sanat faaliyetlerini ve katkıda bulundukları sosyal sorumluluk projelerini bizlerle paylaşıyor."

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrencileri eleştirel düşünen, geleceğin problemlerine çözüm üreten bireyler olarak yetiştirdiklerini belirten Aslan, "Geleceğin liderleri ve bilim insanları olmak üzere eğitim görecek öğrencilerimizi farklı bir sistemle seçme gereği duyduk. Bu yüzden çok yönlü bir değerlendirme ile öğrenci seçilmesi gerektiği kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan